Symrise Aktie: Alles kein Problem!

Symrise schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Chemikalien. Der Unterschied beträgt 4,1 Prozentpunkte (1,14 % gegenüber 5,24 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild: Während des letzten Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger kontinuierlich, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Symrise-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Symrise-Aktie auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 59,48 liegt die Bewertung 42 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (102,76). Aus dieser Perspektive ergibt sich die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Symrise bei 97,47 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 99,64 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,23 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 98,96 EUR, was zu einem Abstand von +0,69 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Symrise-Aktie daher eine Gesamtnote "Neutral".