Symphony-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken neutral im Hinblick auf das Unternehmen Symphony -Hong Kong. Es gab weder positive noch negative Bewertungen oder Diskussionen seitens der Anleger. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Symphony -Hong Kong als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 97,05, was 143 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" (39,97). Aufgrund dessen erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Symphony -Hong Kong-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,88 HKD, während der Aktienkurs bei 0,84 HKD liegt, was einem Abstand von -4,55 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,86 HKD erreicht, was einer Differenz von -2,33 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analysen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.