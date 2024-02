Symphony Environmental Tech wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Symphony Environmental-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,07 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,0365 EUR einen Abstand von -47,86 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,04 EUR, was einer Differenz von -8,75 Prozent und damit ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung der Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben in letzter Zeit mehrheitlich negative Meinungen über die Symphony Environmental-Aktie gezeigt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für die Symphony Environmental-Aktie. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,65, was auf eine neutrale Stimmung hinweist.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine neutrale Stimmung rund um die Aktie hin. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird die Aktie von Symphony Environmental bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.