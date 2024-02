Symphony Environmental Tech, tut es schon wieder!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Symphony Environmental eingestellt waren. Es gab eine hauptsächlich negative Diskussion, ohne positive Aspekte. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Symphony Environmental daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Symphony Environmental-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 92 auf. Auf dieser Basis wird die Aktie als überkauft eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 60,37, was dazu führt, dass die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Symphony Environmental.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Symphony Environmental-Aktie von 0,031 EUR mit -48,33 Prozent Abstand vom GD200 (0,06 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,04 EUR, was einen Abstand von -22,5 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Symphony Environmental-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Symphony Environmental im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Behälter & Verpackung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,14 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,14 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.