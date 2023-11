Die Symphony Environmental Tech-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bewertung von Symphony Environmental basiert auf dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 48,21 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der längere 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 51,46), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Symphony Environmental-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,042 EUR liegt, was einer Abweichung von -47,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,06 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,042 EUR (-30 Prozent Abweichung) auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Symphony Environmental mit einer Dividendenrate von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung (6,03 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da die Differenz 6,03 Prozentpunkte beträgt. Daher ist die aktuelle Einstufung "Schlecht".