Symphony Environmental Tech Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Symphony Environmental-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,045 EUR liegt 35,71 Prozent unter dem GD200 (0,07 EUR), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Allerdings deutet der GD50, der bei 0,04 EUR liegt, auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +12,5 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Symphony Environmental-Aktie zeigt ebenfalls neutrale Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 47, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 48,62 und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt sich positiv für die Symphony Environmental-Aktie. Das Stimmungsbarometer weist in den letzten zwei Wochen und auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen auf. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Symphony Environmental mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,73 Prozent. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Investment von Seiten der Redaktion. Somit erscheint die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentabel.