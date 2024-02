Symphony Environmental Tech Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral, wobei das Stimmungsbarometer an einem Tag auf rot stand und positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Symphony Environmental wurden verstärkt diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" durch die Redaktion führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Symphony Environmental derzeit bei 0,07 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,037 EUR lag und somit einen Abstand von -47,14 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit 0,04 EUR, was einer Differenz von -7,5 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Symphony Environmental liegt bei 54,9, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 53,45, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Symphony Environmental 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.

