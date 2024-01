Symphony Environmental Tech Aktie: Füße still halten!

Die Symphony Environmental-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da das Investment in Anbetracht dieser Kennzahl als unrentabel angesehen wird. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 5 Prozent.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz lässt sich feststellen, dass die Aktivität rund um die Aktie auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Somit wird die langfristige Stimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Symphony Environmental-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (47) als auch der RSI der letzten 25 Tage (48,62) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie mit 0,045 EUR bewertet, was einer Entfernung von -35,71 Prozent vom GD200 (0,07 EUR) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung. Auf der anderen Seite zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, einen Kurs von 0,04 EUR, was zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Symphony Environmental-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.