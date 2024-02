Symphony Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Symphony -Hong Kong wird aufgrund verschiedener Bewertungskennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 97,05, was 155 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 38,09. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Symphony -Hong Kong liegt bei 60, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten hat Symphony -Hong Kong eine Outperformance von +3,84 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Branchenentwicklung von -9 Prozent erzielt. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Symphony -Hong Kong 1,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Symphony -Hong Kong-Aktie beträgt 0,6 Prozent, was 5,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild in Bezug auf die Bewertung der Symphony -Hong Kong-Aktie, wobei die fundamentale Analyse auf eine Unterbewertung hinweist, während die Performance und Dividendenpolitik gemischte Bewertungen erhalten.