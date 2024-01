Symphony Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Symphony-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,25 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Um festzustellen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Symphony-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Hinsicht. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Symphony-Aktie eine Rendite von 8,66 Prozent auf, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist die Symphony-Aktie aus unserer Sicht überbewertet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,91 liegt, während das Branchen-KGV bei 21,03 liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.