Symphony Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Symphony-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,44 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,411 USD, was einem Unterschied von -6,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,44 USD weisen einen Unterschied von -6,59 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Symphony-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Symphony eine Rendite von 5,25 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Symphony-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 51,15 und weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Symphony-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,91 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 20,83 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf fundamentaler Basis ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.