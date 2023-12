Symphony Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebtes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Symphony -Hong Kong beträgt 28,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Symphony -Hong Kong daher ein Rating "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Symphony -Hong Kong. Das führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich, da keine Auffälligkeiten registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt bekommt Symphony -Hong Kong daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Symphony -Hong Kong mit einem Kurs von 0,89 HKD inzwischen +3,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,14 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symphony -Hong Kong bei einem Wert von 97. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 40,47) ist die Aktie überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.