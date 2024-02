Symphony Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Dividendenrendite von Symphony -Hong Kong beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,6 Prozent, was 5,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 5,66) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Symphony -Hong Kong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,16 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche ist dies eine Outperformance von +6,05 Prozent. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Symphony -Hong Kong 0,4 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Symphony -Hong Kong zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symphony -Hong Kong mit 97,05 auf Basis der heutigen Notierungen 156 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (37,88). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.