Symphony Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Symphony -Hong Kong Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel mit einer Dividende von 0,6 % als niedriger eingestuft. Die Differenz von 4,75 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht".

Technisch gesehen liegt der Kurs der Symphony -Hong Kong Aktie mit 0,83 HKD derzeit -3,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,68 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symphony -Hong Kong beträgt aktuell 97, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Symphony -Hong Kong Aktie führt.