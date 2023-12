Symphony Aktie: Hilfe!

Die Aktie von Symphony -Hong Kong wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 97,05 liegt sie 142 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der bei 40,08 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Symphony -Hong Kong mit -0,57 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0,06 Prozent, und auch hier liegt Symphony -Hong Kong mit 0,62 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Symphony -Hong Kong beträgt aktuell 80 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einem "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Aktie von Symphony -Hong Kong liegt bei 0,59 %, was 4,78 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Spezialität Einzelhandel. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens und ergibt die Gesamtbewertung "Schlecht".