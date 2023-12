Symbotic-Anleger wird’s freuen!

Die Symbotic-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es wurden keine Analystenupdates zu Symbotic im letzten Monat veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 52,8 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,08 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 53,92 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Symbotic-Aktie aktuell bei 37,87 USD verläuft. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 53,92 USD, was einem Abstand von +42,38 Prozent zur GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie positiv ab, mit einem Niveau von 45,03 USD und einer Differenz von +19,74 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Symbotic-Aktie auf Basis der technischen Analyse somit eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Symbotic überwiegend positiv diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Aspekte überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Symbotic-Aktie zeigt einen Wert von 48 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 38,31 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Symbotic-Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.