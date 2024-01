Symbotic Aktie: Geht es jetzt los?

Die Anleger von Symbotic äußerten in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in den sozialen Medien. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Meinungen ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt sieben Analysten die Symbotic-Aktie bewertet, wobei alle sieben Bewertungen positiv ausfielen. Daher ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 52,8 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 16,79 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Symbotic-Aktie bei 38,87 USD verläuft und der Aktienkurs aktuell bei 45,21 USD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 45,91 USD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich aus beiden Zeiträumen eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Symbotic war jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.