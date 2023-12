Symbio Holdings Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. In Bezug auf die Symbio-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage derzeit 57, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,44 weniger volatil als der RSI7 und bestätigt somit auch ein "Neutral"-Rating für die Symbio-Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt war. Daher erhält dieser Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage lässt darauf schließen, dass die Symbio-Aktie weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Symbio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,27 AUD. Der letzte Schlusskurs von 2,89 AUD weicht somit um +27,31 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 2,93 AUD, und der letzte Schlusskurs ist dem gleitenden Durchschnitt um -1,37 Prozent nahe, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Symbio-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. In den sozialen Medien wurde die Symbio-Aktie zuletzt zwar diskutiert, jedoch wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Zudem gab es in den vergangenen Tagen kein starkes Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Symbio, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Bewertungskriterien ein überwiegend "Neutral"-Rating für die Symbio-Aktie.