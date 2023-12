Symbio Holdings Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Symbio-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,93 AUD ein Signal "Gut" darstellt, da er um +25,21 Prozent vom GD200 (2,34 AUD) entfernt ist. Hingegen weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 2,9 AUD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,03 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Symbio-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Symbio in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie eine weitere "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Dies spiegelt wider, dass die Diskussionen vor allem von positiven Themen geprägt waren und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" eingeschätzt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Symbio-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 50 als auch der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 49,02 führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Bewertung für die Symbio-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.