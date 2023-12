Sylvamo Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse zeigt, dass die Sylvamo-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 44,34 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (52,34 USD) um +18,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 45,93 USD zeigt eine positive Abweichung von +13,96 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, da das Stimmungsbarometer an sechs Tagen auf grün zeigte. Negative Diskussionen konnten nicht festgestellt werden, und die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Sylvamo. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Sylvamo liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Sylvamo-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Gut" bewertet, während sie aufgrund der Kommunikation im Netz und des RSI als "Neutral" eingestuft wird.