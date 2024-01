Sylvamo Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Aktie von Sylvamo wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz war nur schwach, was zu einer schlechten Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen und wurde daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhielt Sylvamo eine schlechte Bewertung in Bezug auf diese Faktoren.

Der Relative Strength Index (RSI) ergab eine Bewertung von "Neutral" für den Zeitraum von 7 Tagen und von 25 Tagen. Das Gesamtbild führte zu einem neutralen Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Sylvamo wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 46,97 USD als "Gut" bewertet wird, da er sich um +5,55 Prozent vom GD200 (44,5 USD) entfernt. Der GD50 beträgt 48,58 USD, was zu einem neutralen Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine gute Bewertung für die Sylvamo-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.