Sylvamo Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sylvamo betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,27 Punkte, was bedeutet, dass Sylvamo weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sylvamo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 44,69 USD. Der letzte Schlusskurs (45,54 USD) weicht um +1,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (48,76 USD), so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,6 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sylvamo-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sylvamo. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sylvamo wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sylvamo besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Sylvamo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.