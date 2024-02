Sylvamo Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sylvamo-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 26 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Verglichen mit dem RSI-Wert der letzten 25 Tage (33,53), zeigt sich, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Sylvamo basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate für Sylvamo weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung hin. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie in den vergangenen Monaten.

Analytiker haben zudem die Stimmung in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Sylvamo diskutiert, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sylvamo-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass basierend auf dem RSI, der Stimmungsanalyse und der technischen Analyse, Sylvamo eine positive Bewertung erhält.