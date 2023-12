Sylogist Aktie: Was passiert jetzt?

Die Analysteneinschätzung für die Sylogist-Aktie zeigt insgesamt ein "Gut"-Rating, da 1 Analyst eine Kaufempfehlung abgab, während 0 eine neutrale und 0 eine negative Bewertung abgaben. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Sylogist liegt bei 11 CAD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 55,15 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Sylogist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 144,28 bewertet, was 271 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 38,94. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentalistischer Sicht führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Sylogist-Aktie bei 7,09 CAD, was eine +3,96 prozentige Entfernung vom GD200 (6,82 CAD) darstellt, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,14 CAD, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Sylogist als "Neutral" bewertet, basierend auf der charttechnischen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem IT-Sektor hat sich die Sylogist-Aktie mit einer Rendite von 10,28 Prozent sehr gut entwickelt, was 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Sylogist-Aktie, dass sie von den Analysten als vielversprechend angesehen wird, während sie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Die technische Analyse deutet auf eine neutrale Position hin, während die Rendite im Branchenvergleich als sehr gut bewertet wird.