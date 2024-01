Sylogist Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Sylogist-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 20, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Vergleicht man dies mit dem Wert des RSI der letzten 25 Tage (47,01), so ist ersichtlich, dass Sylogist im 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sylogist.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sylogist eingestellt waren. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt wird Sylogist von der Redaktion daher für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Sylogist-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Im Durchschnitt ergibt sich also eine positive Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sylogist vor, aber auf Basis der abgegebenen Kursziele könnte die Aktie um 48,05 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Sylogist somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von 10,28 Prozent erzielt, was 0,34 Prozent über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 10,11 Prozent, und Sylogist liegt aktuell 0,17 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.