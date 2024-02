Sylogist Aktie: Sensationelle Entwicklung

Sylogist: Aktienanalyse und Bewertung

Die Sylogist-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividende von 0,56 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,92 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 21,36 Prozentpunkten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,25 CAD. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,11 CAD, was einem Unterschied von +25,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (7,61 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +19,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Sylogist-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Sylogist-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,98 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der IT-Dienstleistungen-Branche im Durchschnitt um -7,02 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,42 Prozent aufwies, lag die Sylogist-Aktie mit einer Überperformance von 24,4 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Sylogist-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 3 eine positive Bewertung abgaben und keine neutrale oder negative Bewertung vorliegt. Die Analysten erwarten im Schnitt ein Kursziel von 12,33 CAD, was einer Erwartung von 35,38 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 9,11 CAD. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Sylogist-Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Gesamtbewertung der Sylogist-Aktie basierend auf Dividende, technischer Analyse, Branchenvergleich und Analysteneinschätzung liegt somit im Bereich "Gut", was auf eine positive Einschätzung der Aktie hinweist.