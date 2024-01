Sylogist Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das IT-Unternehmen Sylogist hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,54 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 22 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsintensität über die Aktie ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 64,71, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 144,28 über dem Durchschnitt der Branche, was auf eine teure Aktie hindeutet und zu einer schlechten Bewertung auf fundamentaler Basis führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für die Sylogist-Aktie.

