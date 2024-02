Sylogist Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Admiral Group":

Die Sylogist-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 7,22 CAD erreicht. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9 CAD, was einer Abweichung von +24,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,52 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +19,68 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Sylogist-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Sylogist-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 19,98 Prozent erzielt, was 21,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -4,93 Prozent, und Sylogist liegt aktuell 24,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sylogist liegt bei 25,54 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist, während der RSI25 bei 30,11 liegt, was bedeutet, dass Sylogist weder überkauft noch überverkauft ist. Basierend auf diesen Werten erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und wird als "Neutral" für den 25-Tage-RSI eingestuft.

In den sozialen Medien wurden Sylogist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt kann die Sylogist-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet werden.