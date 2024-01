Sydbank A/S ADR Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Sydbank zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Sydbank war eher schlecht, was zu einer negativen Änderung führte. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sydbank eine Performance von -2,62 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 15,3 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -17,92 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Sydbank um 8,26 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sydbank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 311,43 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 303,2 DKK liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist einen ähnlichen Trend auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sydbank-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Sydbank aktuell mit dem Wert 20 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

