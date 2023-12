Swvl Holdings Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den letzten vier Wochen konnte bei Swvl keine signifikante Veränderung der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Stimmung der Anleger insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 42,75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Swvl 1,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,949 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -14,5 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 0,94 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Swvl daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf diesen Analyseergebnissen.