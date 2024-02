Swvl Holdings Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Swvl liegt bei 66,15, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 48 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Zusammenfassend wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Swvl in sozialen Medien geben ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Swvl mit 4,36 USD inzwischen um 44,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +181,29 Prozent beläuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und bei Swvl haben wir langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, und daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet.