Swvl Holdings Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Swvl-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,1 USD für den Schlusskurs aufgewiesen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,91 USD, was einem Unterschied von -17,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wurde daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,94 USD, und somit war der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -3,19 Prozent ähnlich. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Swvl in der einfachen Charttechnik daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,88 Punkten, was bedeutet, dass die Swvl-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, also der RSI auf 25-Tage-Basis, liegt bei 53,21 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktivität in Bezug auf Swvl langfristig mittelmäßig ist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

In den Diskussionen auf sozialen Medien gab es weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Swvl als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend wird die Aktie von Swvl bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen mit "Neutral" bewertet.