Swoop Holdings-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Swoop liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso verhält es sich mit dem 25-Tage-RSI, der bei 55,77 Punkten liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Swoop eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz und die Stimmungsänderung bleibt unverändert, was zu dieser Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Swoop bei 0,23 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,2 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -13,04 Prozent und die zum GD50 bei -9,09 Prozent liegt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Swoop eine durchweg "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse.