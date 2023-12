Swoop Holdings Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Analyse der Aktie von Swoop hat ergeben, dass verschiedene Faktoren zu einer neutralen Einschätzung führen. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten üblich, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Kommunikation führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 40 liegt. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage führen zu einer neutralen Einschätzung des aktuellen Trends der Swoop-Aktie.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien war neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als neutral führt. Somit ist die Einschätzung, dass Swoop hinsichtlich verschiedener Faktoren als neutral eingestuft werden muss.