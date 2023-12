Swoop Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt ein neutrales Bild für die Swoop-Aktie. Während es in den vergangenen Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde auch nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Swoop-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Swoop-Aktie von 0,25 AUD als "Neutral"-Signal eingestuft, da er sich um +4,17 Prozent vom GD200 (0,24 AUD) entfernt befindet. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,21 AUD. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +19,05 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Swoop-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Bewertung der Swoop-Aktie als "Gut" mit einem RSI von 28,57 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 40,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Gut" für die Swoop-Aktie.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergab eine überwiegend neutrale Bewertung in den vergangenen zwei Wochen. Die dort diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse von Sentiment, technischer Analyse und Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung der Swoop-Aktie.