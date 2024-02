Swoop Holdings Aktie: Reine Nervensache!

Die Aktie von Swoop wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer „Neutral“-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren „Neutral“-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich also eine „Neutral“-Wertung für Swoop.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigte sich ebenfalls als eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von „Neutral“ führte.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 0,195 AUD mit -15,22 Prozent Entfernung vom GD200 (0,23 AUD) ein „Schlecht“-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,22 AUD, was zu einem weiteren „Schlecht“-Signal führt. Somit wird der Kurs der Swoop-Aktie als insgesamt „Schlecht“ bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Swoop ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 60, was zu einer „Neutral“-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 53,06, was ebenfalls eine „Neutral“-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von „Neutral“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators für die Swoop-Aktie.