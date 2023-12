Swoop Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Der RSI der Swoop liegt bei 66,67, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Swoop-Aktie einen gleitenden Durchschnitt von 0,24 AUD für die letzten 200 Handelstage aufweist, während der letzte Schlusskurs bei 0,25 AUD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,22 AUD, was über dem letzten Schlusskurs (+13,64 Prozent) liegt und daher zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in Bezug auf die Swoop-Aktie waren in den letzten zwei Wochen eher neutral, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten Tagen. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.