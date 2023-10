SwitchBot S10 startet auf Kickstarter ab $799

Tokyo (ots/PRNewswire) -Der erste Saugroboter, der nie manuell nachgefüllt werden muss, sogar Luftbefeuchter nachfüllt und Luftentfeuchter entleert, plant auch die Unterstützung von Matter.SwitchBot, ein Smart-Home-Unternehmen, das für seine Nachrüstroboter bekannt ist, freut sich, den SwitchBot S10 anzukündigen, der am 16. Oktober auf Kickstarter (https://www.kickstarter.com/projects/switchbot/switchbot-s10?ref=a6m0f7&utm_source=kol&utm_medium=referral&utm_campaign=s10-pressrelease-20231013) zu einem Super-Frühbucherpreis von 799 $ auf den Markt kommt (im Einzelhandel wird er 1199,99 $ kosten). Sein Hauptmerkmal ist, dass er sich direkt mit Wasserrohrsystemen verbindet, um sich selbst zu befüllen und zu entleeren.Der erste Reinigungsroboter der Welt, der sich selbst befüllen und entleeren kann.Dieser revolutionäre Saugroboter zeichnet sich durch seine autonome Wasserstation aus, die mit zwei Rohren ausgestattet ist. Eine Leitung führt zu sauberem Wasser, während die andere nahtlos an Ihr Abwassersystem angeschlossen ist. Sobald er an Ihre Wasserleitungen angeschlossen ist, funktioniert er ähnlich wie eine Waschmaschine: Er versorgt sich selbst mit Wasser und entleert es ohne manuelle Hilfe.S10 bietet eine unvergleichliche Flexibilität. Die Wasserstation kann die Wasserversorgung Ihres Geschirrspülers oder Ihrer Waschmaschine mithilfe des von SwitchBot bereitgestellten Drei-Wege-Zubehörs mitbenutzen. Auch wenn Sie keinen Geschirrspüler oder keine Waschmaschine zu Hause haben, können Sie die von SwitchBot bereitgestellten speziellen Wasserrohre verwenden, um sie an das Wassersystem Ihres Hauses anzuschließen.Stellen Sie S10 überall auf, wo es einen Wasseranschluss gibt.Die Wasserstation ist kompakt und wird vom Roboter angetrieben. Sie ist nur 100 mm lang und 400 mm hoch. Selbst wenn man unsere Absaugstation hinzufügt, ist sie also immer noch viel kleiner als eine „All-in-One-Station".Für Häuser, in denen ein Wasseranschluss nicht möglich ist, bietet SwitchBot noch eine alternative Lösung: einen externen Wassertank mit einer Frischwasserkapazität von 2,5 Litern und einer Abwasserkapazität von 2 Litern. Im Rahmen der Kickstarter-Kampagne wird dieses Zubehör allen Unterstützern ohne zusätzliche Kosten angeboten.Hilft automatisch beim Nachfüllen von Luftbefeuchtern und beim Ablassen von Luftentfeuchtern.Zusätzlich zu den zahlreichen innovativen Funktionen des S10 unterstützt der selbstauffüllende Saugroboter den SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter, indem er ihn automatisch mit sauberem Wasser versorgt und schmutziges Wasser aus dem SwitchBot Luftentfeuchter in Ihr Abwassersystem ableitet.Der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter (https://drive.google.com/file/d/19FHzAaZO7iHqlRwduY50z1-vaZUgV91d/view) auf Kickstarter kostet als Add-on 129 $. Mit Kühlnebel-Technologie, 0 weißer Staub, 0 Möbelschäden.Der Luftentfeuchter (https://drive.google.com/file/d/1qQCnn1SmE9Gj-SQ5LLGzC087yHpV8Zkd/view) ist derzeit nicht auf Kickstarter erhältlich und wird voraussichtlich Ende 2024 verfügbar sein.Plan zur Matter-UnterstützungDer SwitchBot S10 wird Matter über OTA unterstützen, sobald Matter die Kategorie der Saugroboter in Zukunft unterstützt.- Neue Fotos (https://drive.google.com/drive/folders/1nnG5QRON7Qip8bf76vbpfL_E0W2kHKA2)- Media Kit (https://docs.google.com/document/d/1RcqTIcIz0qzqPsSpSJuyZ-47TLFqw3JfOfr04KOhQ_k/edit#heading=h.mmc99sl49iku)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246371/image_5023065_14196288.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-s10-startet-auf-kickstarter-ab-799-301956009.htmlPressekontakt:Sean Tan,pr@switch-bot.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuell