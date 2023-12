Swissquote Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Swissquote betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 41,3 Punkte, was bedeutet, dass die Swissquote-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und daher neutral eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 46,98, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Swissquote von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich und eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Swissquote-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung im Sentiment und Buzz-Bereich.

Für Investoren, die derzeit in die Aktie von Swissquote investieren, liegt die Dividendenrendite bei 1,32 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,14 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.