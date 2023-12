Swissquote Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Dividendenrendite von Swissquote beträgt derzeit 1,32 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,55 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten bezüglich der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swissquote liegt bei 15,53, was 35 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 24 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Swissquote liegt bei 32,39, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 44, was ebenfalls als Indikator für eine neutral Situation gewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Swissquote festgestellt werden. Das Unternehmen erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Swissquote für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

