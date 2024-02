Swissquote Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den letzten zwei Wochen wurde Swissquote von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Daher erhält Swissquote in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, hat Swissquote derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte", die im Durchschnitt ein KGV von 28 haben, ist Swissquote unterbewertet. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Swissquote liegt bei 19,1 und der RSI25 bei 29,51. Beide Indikatoren führen zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" auf diesem Niveau.

Insgesamt zeigt sich also, dass Swissquote von den Anlegern positiv bewertet wird, sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten betrachtet.