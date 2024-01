Swisscom Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Beim Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Swisscom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt sich, dass dieser aktuell bei 550,13 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 515,6 CHF liegt deutlich darunter (Unterschied -6,28 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild. Mit einem aktuellen Wert von 514,4 CHF liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Swisscom-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Swisscom besonders positiv diskutiert, an acht Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Swisscom insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Swisscom im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor mit einer Rendite von 2,25 Prozent mehr als 1 Prozent darunter liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" kommt auf eine mittlere Rendite von 3,12 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Swisscom mit 0,87 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating für Swisscom in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Swisscom-Aktie hat einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI (49,15) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Swisscom.