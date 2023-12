Swisscom Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Die Swisscom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 552,24 CHF verzeichnet, was einem Abweichung von -7,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs bei 517,94 CHF, was einer Abweichung von -1,65 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die Swisscom-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt derzeit bei 4,1 %, was 2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung rund um die Aktie wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Swisscom war ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt weist die Swisscom-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,53 auf, während der Branchendurchschnitt bei 23,83 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.