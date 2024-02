Swisscom Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Schweizerische Gesellschaft für Telekommunikation, Swisscom, hat eine Dividendenrendite von 4,36 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,96 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende. Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,25 %, was 3,37 Prozentpunkte über dem Durchschnitt für den Telekommunikationssektor liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt die jährliche Rendite jedoch um 2,94 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Swisscom-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 29, während der 25-Tage-RSI bei 51,44 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.