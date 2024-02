Swiss Water Decaffeinated Coffee Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten 12 Monaten hat Swiss Water Decaffeinated Coffee eine Performance von -10,3 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -28,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,92 Prozent im Branchenvergleich für Swiss Water Decaffeinated Coffee. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -23,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Swiss Water Decaffeinated Coffee um 13,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Swiss Water Decaffeinated Coffee-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,72 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,69 CAD liegt, was eine Abweichung von -1,1 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 2,75 CAD, was ebenfalls nahe am letzten Schlusskurs liegt (-2,18 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass Swiss Water Decaffeinated Coffee eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Swiss Water Decaffeinated Coffee in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Swiss Water Decaffeinated Coffee mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 10,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Nahrungsmittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.