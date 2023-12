Swiss Water Decaffeinated Coffee Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Derzeit wird die Swiss Water Decaffeinated Coffee-Aktie an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 253 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 253,17 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 250 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses überbewerteten KGV wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Swiss Water Decaffeinated Coffee eine Rendite von 0 Prozent auf, was 4,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Aktie diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen aktuellen Wert von 2,75 CAD, was in ähnlichem Niveau zum letzten Schlusskurs (2,85 CAD) liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Eine Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Swiss Water Decaffeinated Coffee-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

