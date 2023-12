Swiss Water Decaffeinated Coffee Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Swiss Water Decaffeinated Coffee festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie von uns mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Swiss Water Decaffeinated Coffee in den sozialen Medien berichtet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Anleger-Stimmung und somit eine "Gut"-Einstufung.

Aus technischer Analyse geht hervor, dass der aktuelle Kurs von 2,7 CAD um +1,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Swiss Water Decaffeinated Coffee liegt bei 0 Prozent, was 8,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von uns eine "Schlecht"-Bewertung.