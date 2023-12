Swiss Water Decaffeinated Coffee Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Swiss Water Decaffeinated Coffee wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Swiss Water Decaffeinated Coffee liegt bei 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bewegt sich im neutralen Bereich (42,2), wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Swiss Water Decaffeinated Coffee.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Swiss Water Decaffeinated Coffee mit 253,17 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (72,25) um 250 Prozent höher liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In den Social Media war in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Swiss Water Decaffeinated Coffee festzustellen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch besonders wenig Beachtung findet. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmungslage unter den Anlegern, der Relative Strength Index und die fundamentale Analyse allesamt zu einer neutralen Bewertung der Aktie von Swiss Water Decaffeinated Coffee führen.