Swiss Re Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Swiss Re hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 21,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Versicherungsbranche durchschnittlich um 5,59 Prozent, was bedeutet, dass Swiss Re im Branchenvergleich eine Outperformance von +15,79 Prozent erzielte. Auch im Finanzsektor schnitt das Unternehmen gut ab, da die mittlere Rendite hier bei 6,68 Prozent lag, während Swiss Re 14,7 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt Swiss Re ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Swiss Re bei 3 liegt, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und einen Wert von 23,24 erreicht, deutet auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Swiss Re eingestellt waren, mit vier positiven und drei negativen Tagen sowie sieben Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Swiss Re daher eine "Neutral"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben jedoch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Swiss Re von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Swiss Re derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 95,66 CHF, während der Kurs der Aktie bei 116 CHF liegt, was einer Abweichung von +21,26 Prozent entspricht. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 103,15 CHF, was einer Abweichung von +12,46 Prozent entspricht und die Aktie somit auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert hervorhebt. Insgesamt erhält Swiss Re daher das Rating "Gut" basierend auf der technischen Analyse.