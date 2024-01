Swiss Re Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Cineplex":

Die Swiss Re Aktie notiert derzeit bei 96,96 CHF, was -1,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Aus technischer Sicht wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +4,48 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Investoren, die aktuell in die Swiss Re Aktie investieren, können eine Dividendenrendite von 6,02 % erzielen. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche bedeutet dies einen Mehrertrag von 1,87 Prozentpunkten. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik, die als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Swiss Re Aktie zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert in den roten Bereich, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie weisen darauf hin, dass das Unternehmen aktuell eher im Fokus der Anleger steht. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Swiss Re bei 18,7, was über dem Branchendurchschnitt von 16 Prozent in der Versicherungsbranche liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.